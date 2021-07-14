التقديم حتى 20 يوليو.. وظائف خالية في مصلحة الضرائب المصرية بالقاهرة والمحافظات

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مازال باب التقديم مفتوحا حتى يوم 20 يوليو 2021 حيث أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (416) «مأمور ضرائب فحص – مأمور ضرائــب حصر»، بالإضافة إلى عدد (37) مأمور ضرائب حصر وفحص الكتروني للعمل بالمصلحة وذلك اعمالاً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وفيما يلي التفاصيل الواجب توافرها للتقدم للوظائف المطلوبة :

أولا: شروط التقديم:

1. أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

3. أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى في تاريخ هذا الإعلان.

4. ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

5. بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص – مأمور ضرائــب حصر: أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

6. بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص الكتروني: ان يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في علوم الحاسب الالي أو تكنولوجيا المعلومات أو الاحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

ويرجي الانتباه انه لن يلتفت إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

ثانيا:المستندات المطلوبة للتقديم:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهى البطاقة)، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

2. صورة من شهادة الميلاد المميكنة .

3. صورة من شهادة المؤهــل الدراسي .

4. صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

5. صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6. صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

برجاء عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء في عملية التسجيل، والا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات اكثر من 15 دقيقة, وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الالكتروني JobsQ@mof.gov.eg.

ثالثاً: شروط الترشح:

• يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الالكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات:

1. بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص – مأمور ضرائــب حصر: (المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية- القوانين الضريبية- الحاســب الآلي- المهارات الشخصية الاساسية- اللغة الانجليزية).

2. بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص الكتروني: تحليل البيانات، نمذجة البيانات، تصميم قواعد البيانات، فحص وتحليل البيانات، أنظمة التقارير وقواعد البيانات، أنظمة البرمجة، اساليب التحليل الاحصائي للبيانات وقواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي (تكون الاسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية) بالاضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية.

• علماً بأنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا اختبارات التقييم الالكترونية فقط، وسيتم طلب أصول المستندات المطلوبة الواردة في (البند ثانياً)، أو غيرها من المستندات إذا استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء كشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.

ملاحظات هامة:

• سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، على أن يتم فحص تلك المستندات (ولا يعني ذلك أن المتقدم مستوفى لشروط التقديم).

• سيتم تحديد موعد اختبارات التقييم الالكترونية ومقر انعقادها بالنسبة للمتقدمين المُستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية.

• تُعقد اختبارات التقييم الالكترونية على الحاسب الآلي.

• يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة الواردة في البند ثانياً، وطبقــاً لترتيب المتقدميــن في نتيجة اختبارات التقييم الالكترونية، بالإضافة إلى الدرجة المخصصة للمقابلة الشخصية.

• في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة بواسطة المتقدم مخالفة للحقيقة وفقاً للمستندات المقدمة منه، سيتم استبعاده واعتباره غير مقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

• لن يلتفت إلـــى طلبات التوظيف غير المستوفـــــاة لشــروط التقديم الواردة في (البند اولاً) أو التــي تقدم باليد أو غير المستوفاة للمستندات المطلوبة للتقديم الواردة في (البند ثانيا) أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقى الطلبات على هذا الموقع.

قبل البدء في عملية التقديم، يجب العلم جيدا انه غير مسموح بالتقديم لأكثر من مرة, لذلك يجب الحرص على ادخال كافة البيانات بعناية, وتحميل ملفات سليمة قابلة للقراءة بصورة جيدة حتى لا يتم استبعاد طلبك.

- اعلان مصلحة الضرائب المصرية 2021 والتقديم حتى 20 يوليو 2021 -