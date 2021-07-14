بالأسماء .. وزير التعليم يعلن قائمة الغشاشين في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة (صور)

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بيان بشأن الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة.

ونشر شوقى أسماء الطلاب وأرقام القضايا وتفاصيل وقائع الغش.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات الثلاثاء، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حاله غش مقسمين كالتالى:

حالتين نشر الامتحان على الإنترنت وهم:

الطالبة «ر. م. خ» بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

والطالب «م. ع. ا» بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم:

25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغا بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية) وأكد الدكتور رضا حجازى أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.

بالأسماء .. وزير التعليم يعلن قائمة الغشاشين فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

بالأسماء .. وزير التعليم يعلن قائمة الغشاشين فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

بالأسماء .. وزير التعليم يعلن قائمة الغشاشين فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

بالأسماء .. وزير التعليم يعلن قائمة الغشاشين فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة