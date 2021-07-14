أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «العارف»

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احتفل النجم أحمد عز بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «العارف»، وذلك باحدي المجمعات السينمائية الكبرى بالقاهرة الجديدة،

كان من بين الحضور الفنان أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير، والمخرج أحمد علاء، والمنتج أحمد بدوى.

وحرص على مشاهدة الفيلم إلى جانب أبطاله الفنان محمد جمعة، كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبدالرحمن «توتا»، مصطفى بسيط.

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ومن المقرر أن يبدأ عرضه رسميا الليلة الاربعاء، بنسبة استيعاب السينمات التي تصل حاليا لـ ٧٠٪ .