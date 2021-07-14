جمال العدل يعرض مسرحية «كوكو شانيل» أول أيام عيد الأضحى لشريهان

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يعرض المنتج جمال العدل، أول أيام عيد الأضحى المبارك، المسرحية الاستعراضية «كوكو شانيل» للنجمة «شريهان»، بتقنيات عالمية يشهدها المسرح العربي للمرة الأولى عبر منصة شاهد.
وتعد «كوكو شانيل» من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.
وقال المنتج «جمال العدل» إن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن «العدل جروب» دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة «ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات- راقصين» بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي.
ويؤكد المنتج «جمال العدل» للجمهور العربي باستمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي.