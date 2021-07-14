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جمال العدل يعرض مسرحية «كوكو شانيل» أول أيام عيد الأضحى لشريهان

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جمال العدل يعرض مسرحية «كوكو شانيل» أول أيام عيد الأضحى لشريهان جمال العدل يعرض مسرحية «كوكو شانيل» أول أيام عيد الأضحى لشريهان

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يعرض المنتج جمال العدل، أول أيام عيد الأضحى المبارك، المسرحية الاستعراضية «كوكو شانيل» للنجمة «شريهان»، بتقنيات عالمية يشهدها المسرح العربي للمرة الأولى عبر منصة شاهد.
وتعد «كوكو شانيل» من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.
وقال المنتج «جمال العدل» إن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن «العدل جروب» دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة «ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات- راقصين» بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي.
ويؤكد المنتج «جمال العدل» للجمهور العربي باستمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي.

المصرى اليوم

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