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عبدالرحيم كمال يوقع روايته «أبناء حورة» بديوان الجديدة

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عبدالرحيم كمال يوقع روايته «أبناء حورة» بديوان مصر الجديدة عبدالرحيم كمال يوقع روايته «أبناء حورة» بديوان الجديدة

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يوقع السيناريست والكاتب الروائي عبدالرحيم كمال، السبت المقبل، روايته الجديدة «أبناء حورة» في تمام السابعة مساءا بمكتبة ديوان في الجديدة.

تحكي الراوية قصة سيدة تدعى حورة وأولادها «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

يذكر أن عبدالرحيم كمال كتب عددا من الأعمال الروائية إلى جانب المسلسلات التليفزيونية، مثل: «الخواجة عبدالقادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، «القاهرة كابول»، «نجيب زاهي زركش».

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