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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة "الأرصاد" ينبه 5 مناطق : أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران والرياض والباحة وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة سحب رعدية مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وشرورة ونجران ويدمة وحبونا، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والعيدابي وجازان وصامطة وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وبيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد البرك سحبًا رعدية ممطرة حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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