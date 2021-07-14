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روح فوق رفاتِ بيتى «شعر» لــ أسامة مهران

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روح فوق رفاتِ بيتى «شعر» لــ أسامة مهران روح فوق رفاتِ بيتى «شعر» لــ أسامة مهران

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ما بين الموتِ

وبين الموتِ

أحنُّ إلى

جبانة بيتى

إلى أركانٍ

لم يألفها غيرى

وحين أواجه أردافًا

تحت ركامِ الصمتِ

■ ■ ■

ما بين الأقصى

والأدنى

يصطف مصلونْ

يتبارك منهم

بينابيع حياةٍ من زمزم

بركان ْ

غليونًا يتبعه غليون

شيخ المسجد

يعتلى المنبر

بخطابٍ أشبه

بوشاحٍ يلقيه

على أجساد مريدين

وتحت الأقدام

تدوس الشرطة جثمانًا

من زمنِ الناصر

وديانًا تجرى

فى شريانٍ لصلاح الدين

■ ■ ■

ما بين الأقصى

والأدنى

قبابٌ للصخرةِ

قومٌ فوق الأرضِ

القصوى

وفوق الأعشاب النضرة

إسراءٌ لنبى

وقفة إصغاءٍ لملاكٍ ربانى

معراجٌ يحمل روحًا لسماواتٍ

سبعْ

لجبالٍ وبحارٍ وكواكب

لشتاتٍ فى سابع أرض

وسهولٍ ومراكب

هل أسريت

بصحبك يا جبريل؟

هل أتقنت الإسراءَ

وأحكمت التنزيل؟

■ ■ ■

ما بين الأقصى

والأدنى

ألف دليلٍ ودليل

قوم يقتاتون على حفنةِ

أحلامٍ

وحسامٍ

يحمله نبيل

هل أتقنت الإسراءَ

بصحبك يا جبريل؟

■ ■ ■

ما بين النومِ

وبين النوم

أضغاثُ حياة

قوم يستضعف أهل الأرضِ

ويشرد «أبناء الله»

نراهم قافلة

قافلة

تعوى

ورذاذ يحمل ذكراه

لكن الصوم القابض روحًا

فى الإنجيل

وفى التوراة

مازال يحدد قبلته فينا

ويجمع ضالات التقوى

ويُنزلُ دينا

■ ■ ■

ما بين الأقصى

والأدنى

فرض نكمله يا رباه

عاد الأقصى

من الأقصى

ليحملنا فرضًا آخر

ويقيم صلاة

■ ■ ■

ما بين الموتِ

وبين الموتِ

أحنُّ إلى جبانةِ بيتى

أسمع من أمى

صوتًا مغمودًا فى صوتى

وشمًا مأمورًا

بالترسيمِ

وبالنحتِ

■ ■ ■

ما بين الموتِ

وبين الموتِ

أحنُّ إلى

جبانةِ بيتى

المصرى اليوم

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