أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من عقار في هولندا -
ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021 -
الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
ذبح ٣٥٨ رأسا من العجول والأغنام بشمال سيناء  -
المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
طلاب «علمي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي -
محافظ القاهرة ومدير الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول لتدريب العاملين بحضور وزير التنمية المحلية (صور) -
"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يحسم انتقال محمد عواد لبيراميدز

Print
كارتيرون يحسم انتقال محمد عواد لبيراميدز كارتيرون يحسم انتقال محمد عواد لبيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحسم الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى موقف محمد عواد حارس مرمي الفريق من الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل، وذلك بعدما تلقي اللاعب العديد من العروض للرحيل من الفريق على رأسها من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» ان النيه لدي الجهاز الفنى للزمالك تتجه للموافقة على رحيل اللاعب خاصة في ظل رغبه بيراميدز في التعاقد مع حارس مرمي بعد اصابة احمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي واهتزاز مستوى شريف اكرامي.

وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، وبات يبحث عن فرصة للرحيل عن ميت عقبة، بالرغم من حصوله على فرصه للمشاركة في المباريات بعد الازمة الاخيرة التي نشبت بين جنش وابوجبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)