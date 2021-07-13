كارتيرون يحسم انتقال محمد عواد لبيراميدز

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يحسم الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى الزمالك موقف محمد عواد حارس مرمي الفريق من الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل، وذلك بعدما تلقي اللاعب العديد من العروض للرحيل من الفريق على رأسها من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» ان النيه لدي الجهاز الفنى للزمالك تتجه للموافقة على رحيل اللاعب خاصة في ظل رغبه بيراميدز في التعاقد مع حارس مرمي بعد اصابة احمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي واهتزاز مستوى شريف اكرامي.

وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، وبات يبحث عن فرصة للرحيل عن ميت عقبة، بالرغم من حصوله على فرصه للمشاركة في المباريات بعد الازمة الاخيرة التي نشبت بين جنش وابوجبل.