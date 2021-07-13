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صحف الكاميرون: الأهلي يقترب من ضم مهاجم القطن

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صحف الكاميرون: الأهلي يقترب من ضم مهاجم القطن صحف الكاميرون: الأهلي يقترب من ضم مهاجم القطن

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قالت مواقع إلكترونية كاميرونية أن النادي الأهلي اقترب من ضم المهاجم لامبرت جيمي أرينا لاعب فريق القطن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم لامبرت جيمي أرينا موسماً رائعاً رفقة فريقه خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 19 هدف في البطولات المحلية والقارية كما قاد القطن إلى قبل نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بفضل اسهامه في 10 أهداف خلال 16 مباراة.

وبحسب موقع «kick» فإن اللاعب صاحب الـ22 عام يمتلك عدد من العروض العربية والأوروبية ولكنه يشعر بالراحة تجاخ الانتقال إلى صفوف الأهلي الذي يتزعم القارة الأفريقية كروياً ويقترب من الحصول على دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

ويعد لامبرت جيمي أرينا من أبرز المواهب الصاعدة في الكاميرون ويمكنه المشاركة في مركز قلب الهجوم أو الجناح الأيمن ويمتاز بالسرعة الفائقة والقدرة على إنهاء المحاولات الهجومية بشكل جيد وتحويلها إلى أهداف.

المصرى اليوم

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