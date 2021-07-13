فرنسا تدرج تونس في القائمة الحمراء بسبب «دلتا» كورونا

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أعلنت السلطات الفرنسية، إدراج تونس على قائمتها الحمراء؛ بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت فرنسا أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن البلاد صنفت تونس في هذه القائمة مع انتشار متحور «دلتا»، صنفت فرنسا تونس ضمن قائمتها الحمراء، وفقاً لـ«فرانس 24».

وكانت العديد من الدول وفي مقدمتهم مصر قد أرسلت مساعدات لتونس للخروج من أزمتها الصحية.