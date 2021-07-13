أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من عقار في هولندا -
ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021 -
الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
ذبح ٣٥٨ رأسا من العجول والأغنام بشمال سيناء  -
المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
طلاب «علمي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي -
محافظ القاهرة ومدير الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول لتدريب العاملين بحضور وزير التنمية المحلية (صور) -
"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

فرنسا تدرج تونس في القائمة الحمراء بسبب «دلتا» كورونا

Print
فرنسا تدرج تونس في القائمة الحمراء بسبب «دلتا» كورونا فرنسا تدرج تونس في القائمة الحمراء بسبب «دلتا» كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات الفرنسية، إدراج تونس على قائمتها الحمراء؛ بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، وانتشار جائحة المستجد «كوفيد 19».

وأكدت فرنسا أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفرنسية غابرييل أتال، إن البلاد صنفت تونس في هذه القائمة مع انتشار متحور «دلتا»، صنفت فرنسا تونس ضمن قائمتها الحمراء، وفقاً لـ«فرانس 24».

وكانت العديد من الدول وفي مقدمتهم قد أرسلت مساعدات لتونس للخروج من أزمتها الصحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021

الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021

المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي