"الأعلى للمرأة" يصدر دليل "الاستجابة الوطنية الداعمة للمرأة والأسرة في مواجهة كوفيد-19"

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المنامة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أصدر المجلس الأعلى للمرأة دليلاً خاصاً لرصد سبل وأوجه "الاستجابة الوطنية الداعمة للمرأة والأسرة في مملكة البحرين في ظل مواجهة جائحة كوفيد-19" والمتمثلة في جملة القرارات والسياسات والإجراءات التي تشكلّ عبرها النموذج الوطني الشامل والمسؤول عن إدارة الأزمة الصحية الطارئة بإشراف سياسي مباشر وتنفيذ نوعي في إطار عمل فريق البحرين الذي يضم نخبـة مـن الأطبـاء والخبـراء والمختصيـن والكوادر الميدانية على الصفوف الأمامية.

ويرصد الدليل كيف تحولــت مملكــة البحريــن إلــى ورشــة عمــل متسارعة شملت المؤسسات في كافة القطاعات الرسمية والأهليـة والخاصـة، التـي بادرت إلـى تقديـم مسـاهمات فاعلـة أسـهمت فـي تحجيـم آثـار الجائحـة علـى المسـتوى الوطنـي، حيث أتسمت الاســتجابة الوطنيــة بالاســتباقية والمرونــة فــي الأداء المؤسســي، والسـرعة فـي موائمـة السياسـات، وإصـدار القـرارات الاحترازية، والتحـول الرقمي في معظم القطاعــات، والتخطيــط اعتمــاداً علــى منهجيــات استشــراف المســتقبل مــن خلال إدارة المعرفـة المكتسـبة بمنظـور وقائـي، ووضـع خطـط قصيـرة ومتوسـطة وبعيـدة المـدى تواكــب مختلــف الســيناريوهات الحاليــة والمســتقبلية، واتخــاذ خطــوات واســعة حققــت نتائـج إيجابيـة، وضمنـت الشـفافية فـي تدفـق المعلومـات، وزادت مـن قـوة النظـام الطبـي والصحـي والوعـي المجتمعـي، وواكبـت الاسـتعدادات الاسـتباقية والمبكـرة المتوائمـة مـع المعاييـر الدوليـة وتوصيـات منظمـة الصحـة العالميـة فـي مكافحتهـا للفيـروس.

وانطلاقاً من اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، ومتابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال تقدم المرأة، ساهم المجلس في حدود ذلك الاختصاص بتقديم الاقتراحات والتصورات التي تصب في اتجاه الجهود الوطنية الساعية نحو تطويـر وتنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة لاحتـواء ومنـع انتشـار فيـروس كوفيـد-19 مـن خلال تطبيــق جميــع الاجــراءات الاحترازيــة وأفضــل البروتوكــولات العالمية من جهة، وضمان عــدم تعطــل ســير الحيــاة العامــة مــن جهة أخرى.