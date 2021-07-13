الرئيس الأوكراني يشكر نظيره الصيني على اللقاح الواقي من كورونا

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أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وفق ما أورد المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية.

وجاء في بيان للرئاسة أن زيلينسكي شكر شي «باسم شعب أوكرانيا» على توريد جرعات اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

كما وصف الرئيس الأوكراني الصين بـ«الشريك التجاري والاقتصادي رقم واحد» لبلاده، مشيرا إلى أهمية مشاركة مستثمرين صينيين في تطوير البنية التحتية للموانئ وبناء وتحديث الطرق العامة وتطوير شبكة السكك الحديد في أوكرانيا.

وذكر البيان أن شي جين بينغ أكد لزيلينسكي أن الصين تحترم استقلال أوكرانيا وتدعم سيادتها ووحدة أراضيها.