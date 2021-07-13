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وزير خارجية إسرائيل يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بكورونا

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وزير خارجية إسرائيل يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بكورونا وزير خارجية إسرائيل يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بكورونا

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دخل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن لابيد عاد من بروكسل ودخل في العزل بعد إصابة أحد مستشاريه بكورونا، مشيرة إلى أن لابيد والأفراد الذين كانوا على متن الطائرة معه خضعوا لاختبار كورونا وجاءت نتيجتهم سلبية.

وبينت أنه بعد التشاور مع وزارة الصحة، تم عزل لابيد وطاقمه لحين إصدار تعليمات أخرى.

وذكرت أن لابيد التقى في بروكسل الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرج، وجدد التزاماته بموجب اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتناع عن أي نشاط يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

المصرى اليوم

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