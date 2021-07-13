المبعوث الأوروبي لإثيوبيا: طرحنا عدة حلول للتوصل لإتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

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قال بيكا هافيستو مبعوث الاتحاد الأوروبى إلى إثيوبيا إن أزمة نهر النيل خطيرة بكل تأكيد والحلول التفاوضية هي الضمان للإستقرار.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نهر النيل أزمة خطيرة وقد مارسنا ضغطا على إثيوبيا للإنخراط في التفاوض قبل بدء الملء الثاني.

وتابع بيكا هافيستو: طرحنا عدة حلول للتوصل لإتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد وطرحنا سقف زمني للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث في أزمة السد.

وأوضح أن أزمة نهر النيل أصبحت أزمة معقدة وصعبة وعبرت بصورة شخصية عن القلق البالغ لعدم وجود معلومات شفافة حول تفاصيل بناء السد الإثيوبي.

وأشار المبعوث الأوروبي لإثيوبيا إلى أن عدم وجود معلومات شفافة حول السد الإثيوبي تخيف السودان بشكل أساسي والسودان لها الحق في تخوفاتها لعدم وجود معلومات شفافة حول السد الاثيوبي.