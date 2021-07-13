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محافظ سوهاج يشهد التشغيل التجريبي لكوبري ميدان الثقافة بـ 304 مليون جنيه (صور)

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شهد مساء اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بدء أعمال التشغيل التجريبي لكوبري ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، عقب الإنتهاء من تنفيذه بتكلفة 304 مليون جنيه، وذلك تمهيدا للإفتتاح الرسمي للمشروع عقب تسلمه من الشركة المنفذة، والإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وإعادة رصف وتجميل الميدان.

وهنأ محافظ سوهاج- خلال إطلاقه التشغيل التجريبي للمشروع، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، والشعبية- والأهالي، موضحا أن تنفيذ الكوبري يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد ، والممول بقرض من المصرية والبنك الدولي، ويهدف إلى القضاء على الإزدحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة، كما يخفف الإزدحام المروري بمنطقة العروبة ونفق الثقافة وشارع الشهيد، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من التشطيبات النهائية بمطالع ومنازل الكوبري، وإنشاء سلم للمشاة أعلى المزلقان، وتركيب البائكة المعدنية أعلى السكة الحديد.

ووأوضح المحافظ، أن طول الكوبري الرئيسي يبلغ 650 متر بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5 متر إلى 19.5 متر، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد بطول 200 متر وعرض 6.8 متر بواقع حارتين، ومطلع من شارع اسيوط/سوهاج بطول 175 متر وعرض 6.8 متر بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة بطول 135 متر وعرض 6.3 متر بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الإتجاهات المختلفة وتحقيق السيولة المرورية.

محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبى لكوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبى لكوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبى لكوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبى لكوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبى لكوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبى لكوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبى لكوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبى لكوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبى لكوبرى ميدان الثقافة

المصرى اليوم

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