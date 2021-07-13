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أستاذ باثولوجى: سلالة دلتا سريعة الانتشار.. ولقاح كورونا أنقذ بريطانيا من مصير الهند وتونس

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أستاذ باثولوجى: سلالة دلتا سريعة الانتشار.. ولقاح كورونا أنقذ بريطانيا من مصير الهند وتونس أستاذ باثولوجى: سلالة دلتا سريعة الانتشار.. ولقاح كورونا أنقذ بريطانيا من مصير الهند وتونس

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قال الدكتور ضياء كمال، أستاذ علم الباثولوجي، إنه من المتوقع حدوث تحور في ، لافتًا إلى أن التحورات وصلت حتى الآن إلى 11 فصيلة جديدة ولكن البارز هو تحور دلتا.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن متحور دلتا لا يسبب أزمة كبيرة في بريطانيا وهو ما يؤكد أن اللقاحات مؤثرة في هذا التحور.

وتابع أن الحالات في الهند تسببت في أزمة، واللقاحات هي الفارق الوحيد بين بريطانيا والهند أو تونس فتم تطعيم 65% من الإنجليز مقابل نسبة أقل كثيرا في الهند وتونس.

وأوضح أن سلالة دلتا سريعة الانتشار وهناك تحور جديد من دلتا يسمى دلتا + ويؤثر أكثر على الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن دلتا أكثر انتشارا بنسبة 50% من كورونا الأصلي أو متحور ألفا.

وأكد أن البريطانية تهدف إلى الخروج من قيود كورونا إلى التعامل معه كأنه إنفلونزا، وسيتم بدء تطعيم الجرعة الثالثة لكورونا في ديسمبر القادم في بريطانيا.

وأوضح أن التجمعات الكبيرة تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا والكمامة ضرورية للوقاية، مؤكدا أن 50 % من مواطني بريطانيا يخشون من الخروج من قيود كورونا.

وحول ما يثار حول لقاح جونسون آند جونسون أكد أن نحو من 50 إلى 100 شخص من كل 12 مليونًا تلقوا لقاح جونسون أصيبوا بالتهاب في العمود الفقري.

وأوضح أن كل لقاح لكورونا يحقق مناعة بنسب متفاوتة، وإذا تم خلط اللقاح سيكون هناك مناعة مزدوجة، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من خلط اللقاحات.

المصرى اليوم

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