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مختار مختار: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية حلم ينتظره الجميع

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مختار مختار: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية حلم ينتظره الجميع مختار مختار: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية حلم ينتظره الجميع

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أشاد مختار مختار، المدير الفنى السابق للإنتاج الحربي، بمستوى الأهلي خلال الفترة الحالية تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسميانى بعد الانتصارات المتتالية التى يحققها الفريق على المستويين المحلى والإفريقي، وأوضح نجم الأهلي السابق فى تصريحات تليفزيونية أن التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخ النادي حلم ينتظره الجميع وبالتحديد جماهير النادي الأهلي.

وواصل مختار كلمات الثناء على محمد شريف هداف الأهلي خلال الفترة الماضية، مؤكدا انه سيكون له دور بارز فى تتويج الأهلي ببطولة دورى أبطال إفريقيا خاصة بعدما انسجم مع زملائه بالفريق، لافتا إلى أن اللاعب من أهم المهاجمين بقارة إفريقيا فى الوقت الحالي.

كما أشاد بفكر موسميانى مع الفريق الذى يعتمد على الجماعية فى الأداء، وهو الأمر الذى يمنح الفريق قوة وميزه عن الفرق الإفريقية فى الوقت الحالي.

المصرى اليوم

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