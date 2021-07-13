رسميًا.. بويتيفين الفرنسي يضم نجم الأهلي لمدة موسمين

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أعلن نادي بويتيفين الفرنسي عن حصوله على خدمات اللاعب يوسف حمدي الصافي نجم الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وقال النادي الفرنسي إن المفاوضات أخذت وقتًا قصيرًا مع إدارة الأهلي المصري قبل أن يتم السماح بخروج اللاعب على سبيل الإعارة في تجربة أوروبية مميزة.

ويعد يوسف حمدي الصافي من أبرز النجوم الصاعدة في عالم الكرة الطائرة خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع المارد الأحمر وهو ما ساهم في التتويج ببطولة الدوري المصري.

ولم يفصح النادي الفرنسي عن القيمة المادية لصفقة صاحب الـ21 عامًا حتى الآن وسط توقعات بأن تكون الإعارة محطة لرحلة احتراف مميزة في مسيرة نجل حمدي الصافي، نجم فريق الأهلي السابق.