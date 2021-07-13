البنك المركزي: الاحتياطي النقدي وصل لـ 40.5 مليار دولار.. والتضخم 4.5 %

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قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن التسهيلات التي قدمها البنك المركزي في إطار مبادرة دعم الصناعة بلغت 480 مليار جنيه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك المركزي قدم دعم قيمته 220 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ولفت جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى استفادة نحو 4.5 مليون مواطن من مبادرة المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف أن هناك مبادرة بالبنك المركزي لتحويل 3.7 مليون فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث بتكلفة 55 مليار جنيه، موضحا أن الفدان الواحد تكون تكلفته 15 ألف جنيه سوف يتم تقسيطه على 10 سنوات بقسط سنوي 1.5 ألف جنيه.

وأردف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن تحويل الأرض من الري بالغمر إلى الري الحديث يزيد من مساحة الأرض الزراعية لأنه يوفر مساحة المساقي التي كانت تبور أجزاء داخل الحقل.

واختتم أن الاحتياطي النقدي بلغ 40.5 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج 28 مليار دولار وعائدات قناة السويس 5.5 مليار دولار، مختتما بأن التضخم وصل إلى 4.5 %.