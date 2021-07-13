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استشاري: التسوية الزيادة يجعل اللحم تفرز بعض منتجاتها الضارة

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استشاري: التسوية الزيادة يجعل اللحم تفرز بعض منتجاتها الضارة استشاري: التسوية الزيادة يجعل اللحم تفرز بعض منتجاتها الضارة

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قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب ألا نسرف في تناول اللحوم، لافتًا إلى أن التسوية الزيادة تجعل اللحم يفرز بعض منتجاته الضارة.

وأضاف الدكتور عماد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن وضع الثوم والبصل والروزماري على اللحم أثناء طبخه يعادل السمية التي تفرز منه، ويقضي عليها.

ونصح استشاري التغذية العلاجية بالذبح في المذبح، مشددا على عدم ضرب الخروف أو تخويفه أو إجهاده قبل ذبحه.

وأشار إلى أن الزيوت المهدرجة لا تحتوي على كورليسترول، لأن الكوليسترول منتج حيواني وليس نباتيًّا، لذلك هو لا يوجد في الزيوت.

المصرى اليوم

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