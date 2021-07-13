كاتبة: «بحب ريحة الورق ومش بعرف اقرأ كتب على الموبايل»

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قالت الكاتبة ديانا يوسف، إنها عندما أنجبت توأم شعرت بأن حياتها المهنية انتهت، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت أن هذا الأمر غير صحيح إذا كانت هناك إرادة.

وتابعت «ديانا يوسف»، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنها تحب قراءة الكتب الورقية، معقبة: «أنا بحب ريحة الورق، بحب الكتب الحقيقية، مش بعرف أقرأ الكتب من على الموبايل».

وأشارت «ديانا يوسف» إلى أنها واجهت الكثير من التحديات خلال أزمة كورونا، خاصة وأن زوجها عمل من المنزل في ظل هذه الجائحة، خلاف تواجد الأطفال، وهذا زاد الضغط عليها إلى حد كبير.

وأوضحت الكاتبة ديانا يوسف، أن الأم قد تشعر بأنها تقصر تجاه أبنائها، ولكنها إذا شعرت بأنها أم فاشلة، فهذا الأمر سينعكس عليها بالسلب في كل حياتها، معقبة: «الأطفال محتاجين أم سعيدة، لأن هذا ينعكس على مود المنزل بالكامل».