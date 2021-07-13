مران الإسماعيلي..تدريبات بدنية للاعبين..وعودة أحمد مصطفى

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، استعدادًا لملاقاة بيراميدز، في مسابقة الدوري الممتاز.

كان لاعبو الإسماعيلي حصلوا على راحة سلبية من التدريبات، لمدة 7 أيام، وذلك عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

المران اشتمل على تدريبات بدنية شاقة من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال، كما شهد المران مشاركة أحمد مصطفى جناح الفريق بعد اكتمال شفائه.

وحرص كل من المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة بجانب عماد سليمان المشرف على الفريق، على مساندة الفريق.

يذكر أن الإسماعيلي سوف يلتقي مع بيراميدز 2 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.