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سفير اليابان في القاهرة: نعتزم تعزيز العلاقات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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سفير اليابان في القاهرة: نعتزم تعزيز العلاقات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سفير اليابان في القاهرة: نعتزم تعزيز العلاقات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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قال السفير الياباني في القاهرة، نوكي ماساكي، إن الشركات اليابانية ستكون قادرة على المساهمة في تنمية الاقتصاد المصري من خلال أعمال تشغيل في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.

وزار السفير المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد وقام بجولة تفقدية داخل موقع إنشاء محطة دحرجة المركبات وهي محطة مخصصة للسيارات، وستقوم بإدارتها شركتان يابانيتان، هما شركة تويوتا تسوشو، وشركة نيبون يوسن كايشا، بالإضافة إلى شركة بولورويه أفريقيا لوجيستكس.

وتعتبر المحطة هي الأولى من نوعها التي يتم بناؤها في ، وبها منطقة رصيف تسمح لسفينتين كبيرتين من حاملات المركبات بالرسو في وقتٍ واحد وتوفر مساحة تخزين كافية للمركبات تبلغ 22.5 هكتارًا، حيث سيبدأ تشغيلها العام المقبل. ومن المتوقع أن تلبي هذه المحطة الطلب المتزايد على السيارات في البلاد بسبب النمو السكاني المطرد والنمو الاقتصادي.

وأكد أن اليابان تعتزم تعزيز العلاقات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث أنها تُعد نقطة استراتيجية هامة للنقل البحري الدولي، حيث تربط بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي. ولذا تعتزم اليابان تعزيز شراكتها مع قناة السويس.

المصرى اليوم

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