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خبيرة تغذية: التوت البري يساعد على خفض الوزن

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خبيرة تغذية: التوت البري يساعد على خفض الوزن خبيرة تغذية: التوت البري يساعد على خفض الوزن

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن التوت البري تركيز 6 آلاف يعادل 6 آلاف ثمرة توت بري، وهذا يساعد بصورة كبيرة على خفض الوزن، حتى مع عدم اتباع نظام صحي معين.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دنيا رامز برنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أفضل دعاية لخبير تغذية يكون من خلال النتائج الملحوظة التي تظهر لدى المترددين عليه، وليس الدعاية المباشرة أو أي أشياء أخرى.


وأشارت إلى أن مريض السمنة قد يشعر بالاكتئاب وينغلق على نفسه بسبب الإحراج، ولذلك هناك ضرورة للعمل على خفض الوزن قدر الإمكان.

المصرى اليوم

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