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قال كريم مأمون، خبير عقاري، إن مبادرة التمويل العقاري سوف تقوم بعمل رواج لجميع الأطراف، ونتمنى أن ننظر في الوحدات غير المبنية، مؤكدا أن مصر تسير بشكل قوي جدا ناحية التعمير.

وأضاف كريم مأمون، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة سوف تقوم بعمل تنوع في الشراء، من أجل حكم الأسعار، وهذا ينعكس في الدولة المصرية بأن يكون هناك رواج عقاري الفترة المقبلة في البيع والشراء.

وأوضح أن هذه المبادرة تساهم في تقليل أسعار الإيجارات، لافتاً أن متوسط أسعار الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل تتراوح ما بين 900 ألف ومليون و400 ألف جنيه، أما بالنسبة لمحدودي الدخل تصل إلى 350 ألف جنيه.

وأشار الخبير العقاري إلى أن هناك تعددا في اختيار الوحدات السكنية، منوها بأن المبادرة مرنة وبها شروط مريحة.