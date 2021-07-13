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خبير عقاري: تسير بشكل قوي جدًا ناحية التعمير

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خبير عقاري: مصر تسير بشكل قوي جدًا ناحية التعمير خبير عقاري: تسير بشكل قوي جدًا ناحية التعمير

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قال كريم مأمون، خبير عقاري، إن مبادرة التمويل العقاري سوف تقوم بعمل رواج لجميع الأطراف، ونتمنى أن ننظر في الوحدات غير المبنية، مؤكدا أن تسير بشكل قوي جدا ناحية التعمير.

وأضاف كريم مأمون، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة سوف تقوم بعمل تنوع في الشراء، من أجل حكم الأسعار، وهذا ينعكس في الدولة المصرية بأن يكون هناك رواج عقاري الفترة المقبلة في البيع والشراء.

وأوضح أن هذه المبادرة تساهم في تقليل الإيجارات، لافتاً أن متوسط أسعار الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل تتراوح ما بين 900 ألف ومليون و400 ألف جنيه، أما بالنسبة لمحدودي الدخل تصل إلى 350 ألف جنيه.

وأشار الخبير العقاري إلى أن هناك تعددا في اختيار الوحدات السكنية، منوها بأن المبادرة مرنة وبها شروط مريحة.

المصرى اليوم

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