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أمريكا: الاتحاد الأفريقي الأنسب للتعامل مع أزمة سد النهضة ()

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أمريكا: الاتحاد الأفريقي الأنسب للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو) أمريكا: الاتحاد الأفريقي الأنسب للتعامل مع أزمة سد النهضة ()

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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان ومجلس الأمن يرى أن الاتحاد الأفريقي هي المؤسسة الأنسب للتعامل مع أزمة السد.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث في أزمة السد.

وتابع أن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدات من أجل استعادة مسار المفاوضات، وتؤيد استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث لحل الأزمة ويجب حدوث اتفاق بين وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات، وأمريكا ترى أن أزمة السد الإثيوبي مهمة ويجب أن يتم حلها.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمني من أجل الوصول لاتفاق بشأن السد وعلى جميع الأطراف عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وبعيدا عن ملف سد النهضة أكد أن الرئيس بايدن أكد ضرورة الانسحاب من أفغانستان بعد تحقيق أمريكا لأهدافها، وليس معنى الانسحاب أن تتجاهل أمريكا ما يحدث بأفغانستان.

واختتم أن أمريكا ضد وجود قوات تركية على الأراضي الليبية وأن الولايات المتحدة تشكر مصر عن دورها الإيجابي في وقف إطلاق النار في غزة.

المصرى اليوم

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