وزارة الثقافة تعلن حصاد جوائز معرض الكتاب هذا العام

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أقيم قبل قليل حفل اختيار أفضل كتاب بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، بجوار مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، سلمت خلاله الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة جوائز المسابقة وجاءت الجوائز على النحو التالي:

- مجال الكتاب الأول (علوم انسانية)

كتاب «كنت طفلاً قبطيًا في المنيا»، للمؤلف مينا عادل جيد، عن مجاز للترجمة والنشر

- مجال الكتاب الأول (ابداع أدبي)

كتاب «حين طار الطاووس إلى باريس»، للمؤلف كريم البشلاوي، الحلم للنشر والتوزيع

- وفي جائزة الطفل المترجم

ارتأت لجنة التحكيم حجب الجائزة

- جائزة الكتاب المترجم

تم استحقاق قيمة الجائزة مناصفة بين كل من: كتاب النيل.. مدن وحضارات على ضفاف نهر، ترجمة: عصام الشربيني، عن الشروق، وكتاب توماس راسل: حكمدار القاهرة 1902- 1946، ترجمة :مصطفى عبيد، عن الرواق

- مجال الأطفال

كتاب أنتظر يا صديقي، المؤلف كريم بهاء الدين عفيفي، عن دار النشر للخدمات التعليمية

- مجال دراسات إنسانية

كتاب عروسة المولد في قويسنا دراسة في الثقافة المادية، المؤلف أسامة الفرماوي، عن دار زحمة

- مجال الكتاب العلمى

كتاب علم الخيال، المؤلف محمد يحي، عن الرواق للنشر والتوزيع

- تحقيق التراث

كتاب مخزون البلاغة (المخزون والدرر المنظوم لأبي الفضل الميكالي)، تحقيق أ. د عبدالرازق حويزي، عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب

- مجال النقد الأدبي

كتاب تحليل الخطاب الثقافي قراءات نقدية في نصوص معاصرة، المؤلف منير فوزي، عن الأدهم

- مجال المسرح

كتاب حزام ناسف، المؤلف السيد فهيم، عن دار النسيم

- مجال شعر العامية

كتاب مفيش رقم بيرد، المؤلف محسن محمد، عن دار المرايا

- مجال شعر الفصحى

كتاب سيرة ذاتية لرجل تافه ووحيد، المؤلف محمد سالم، عن هيئة الكتاب

- مجال جائزة السينما بالتعاون مع اكاديمية الفنون

كتاب ثلاثية صناعة الفيلم، المؤلف المخرج الكبير على بدرخان، عن هيئة الكتاب

- مجال القصة القصيرة

كتاب ما لا يمكن إصلاحه، المؤلف هيثم الورداني، عن الكرمة

- مجال الرواية

كتاب صالة أورفانيللي، المؤلف أشرف العشماوي، المصرية اللبنانية

وقد فاز جائزة أفضل ناشر «دار كيان للنشر والتوزيع»

وكان الحفل قد بدأ بعرض بفيلم وثائقى عن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضمن المحتويات والاجنحة واساليب التنظيم .