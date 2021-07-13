مستشار الرئيس: تطعيم كورونا لا يعطي حصانة كاملة.. «اللي واخده ممكن يعدي ويتعدي»

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك انخفاضًا واضحًا في إصابات كورونا على مستوى القطاع الطبي في مصر، لافتَا إلى أن الكثير من المستشفيات خالية من مرضى كورونا، وهذا الأمر مطمئن في هذه الفترة.

وتابع «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن كورونا ما زال موجودا، ولذلك هناك ضرورة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة، خاصة أن هذا الفيروس عالمي.

وتابع: «هناك بعض الدول تعرضت للموجة الرابعة أو الخامسة، ولذلك هناك ضرورة للاستعداد لأي موجة مقبلة، وهذا الأمر يحدث الآن من خلال التأكد من توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، وصيانة شبكات الأوكسجين».

ولفت إلى أن تطعيم كورونا لا يعطي حصانة كاملة من الفيروس، ولكنه يقلل من حدة المرض، معقبا: «اللي واخد التطعيم ممكن يكون مُعدي، وممكن يتعدي».