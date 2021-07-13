أخبار عاجلة

"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية -
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة -
الحر يشتد والحرارة تلامس الـ 50 في حفر الباطن الأيام المقبلة -
بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع -
بعد الجرعة الثانية.. مفاجأة عن الأجسام المضادة لكورونا -
بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قافلة طبية مجانية للكشف علي أهالي قرية الزيات بمرسي مطروح لمدة يومين

Print
قافلة طبية مجانية للكشف علي أهالي قرية الزيات بمرسي مطروح لمدة يومين قافلة طبية مجانية للكشف علي أهالي قرية الزيات بمرسي مطروح لمدة يومين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تنظيم مديرية الصحة قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية الزيات التابعة للمركز يومي الأربعاء والخميس في الفترة من 14- 15 يوليو الجاري .

وتضم القافلة أطباء تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان.

وأكد «جاب الله»، بأن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الصحة بالمحافظة والإعلان عن القافلة والتخصصات بإذاعة مطروح الإقليمية وصفحات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق أكبر استفادة منها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021

ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021

الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021

الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021

ذبح ٣٥٨ رأسا من العجول والأغنام بشمال سيناء 

ذبح ٣٥٨ رأسا من العجول والأغنام بشمال سيناء 

المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021