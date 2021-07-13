قافلة طبية مجانية للكشف علي أهالي قرية الزيات بمرسي مطروح لمدة يومين

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تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تنظيم مديرية الصحة قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية الزيات التابعة للمركز يومي الأربعاء والخميس في الفترة من 14- 15 يوليو الجاري .

وتضم القافلة أطباء تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان.

وأكد «جاب الله»، بأن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الصحة بالمحافظة والإعلان عن القافلة والتخصصات بإذاعة مطروح الإقليمية وصفحات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق أكبر استفادة منها .