مصرع شاب أثناء الحفر بمشروع للصرف الصحي بكفر الشيخ

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لقي شاب مصرعه أثناء العمل بالحفر بمشروع الصرف الصحي بقرية دفرية، التابعة لقرية الحمراوي، بمركز كفر الشيخ.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي قد تلقيا إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بمصرع شاب أثناء الحفر بمشروع الصرف الصحي، بقرية دفرية التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص من الأجهزة المعنية، تبين أنه «م. ع. ا.»، 29 سنة، مقيم بالجديدة مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.