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بعثة الأهلي تصل المغرب لمواجهة كايزر تشيفز ..

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بعثة الأهلي تصل المغرب لمواجهة كايزر تشيفز ..فيديو بعثة الأهلي تصل المغرب لمواجهة كايزر تشيفز ..

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وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى مطار محمد الخامس بدولة المغرب استعداداً لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقيفي إطار المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر قد أعلن عن قائمة فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - سعد سمير - علي معلول - محمد هاني محمود وحيد - محمود متولي.

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - محمد محمود..

خط الهجوم: وليد سليمان - حسين الشحات - محمود كهربا - مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي.

المصرى اليوم

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