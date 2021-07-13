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ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في فلوريدا إلى 95

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ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في فلوريدا إلى 95 ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في فلوريدا إلى 95

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قال مسؤولون إن فرق البحث في ركام المبنى السكني المنهار جزئيا قرب ميامي بالولايات المتحدة عثرت على ضحية أخرى ليرتفع عدد الوفيات المؤكدة إلى 95 اليوم الثلاثاء مع تباطؤ جهود البحث بسبب المطر الغزير والتحدي المتمثل في التعرف على هوية الرفات البشرية.

وقالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد إن البحث يركز على 14 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد نقل حمولة 892 شاحنة من الخرسانة والأنقاض يزن إجماليها نحو 8.16 مليون كيلوجرام من موقع المبنى المنهار بسيرفسايد في ولاية فلوريدا خلال العشرين يوما الماضية.

وقالت ليفين كافا في إفادة صحفية «إنها مسألة علمية ومنهجية لتحديد هوية الرفات البشرية. كما قلنا، هذا العمل يصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت، وعلى الرغم من أن فرقنا تعمل بأقصى طاقتها فإن المسألة تأخذ وقتا».

وأردفت أن الطبيب الشرعي المحلي حدد هوية رفات 85 من بين 95 ضحية، وجرى إبلاغ عائلاتهم.

وأوضحت دانييلا ليفين كافا أن المسؤولين وأفراد أُسر الضحايا يبحثون إقامة نصب تذكاري للضحايا غير أنهم لم يقرروا بعد ما إذا النصب سيُقام في موقع الانهيار.

المصرى اليوم

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