مصرع شخص وإصابة 2 في انهيار منزل بإحدى قرى سيدي سالم بكفر الشيخ

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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين لإنهيار منزل بإحدى القرى بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثة المتوفي، والمصابين لمستشفى دسوق العام.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قد تلقيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بانهيار منزل باحدي القري سيدي سالم، نتج عنه مصرع شاب، وإصابة 2 آخرين، بقرية دمرو بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع «م. أ.»، 32 سنة، جثة هامدة، وأصيب،ن ح.، 45 سنة، مصاب بكدمات بالظهر وجروح باليد المني، م. ف.، 45 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.