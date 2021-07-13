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المغنية بانة تروي تجربتها مع برنامج ذا فويس والتحديات التي واجههتها

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المغنية بانة تروي تجربتها مع برنامج ذا فويس والتحديات التي واجههتها المغنية بانة تروي تجربتها مع برنامج ذا فويس والتحديات التي واجههتها

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حلت المغنية الفلسطينية بانة ضيفة على برنامج أهلا وزحما مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي للحديث عن مشوارها الفني.

طرحت بانة مؤخرا كليب أغنية صاحية رايقة، على طريقة الفيديو كليب وتتألق بفيديوهاتها على تطبيق تيك توك التي تعد أشهر رواده.

وقالت بانة في برنامج أهلا وزحما إنها فلسطينية من نابلس تركت كل شيء من أجل الغناء، وبدأت مسيرتها الاحترافية بالتقديم في برنامج ذا فويس.

منع الحمل بانة من المشاركة في ذا فويس عام ٢٠١٣ فقررت إعادة المحاولة مرة أخرى فيما بعد لكنها لم توفق.

وأوضحت بانة أنها قررت عدم اليأس وبذل المزيد من الجهد في عملها، وطرحت أول أغنية سينجل لها بعد ٣ أشهر من رفضها في ذا فويس.

وقالت بانة إنها لا تستطيع التحدث باللهجة المصرية رغم غنائها بها، وقضت فترة طويلة من عمرها تغني باللغة الإنجليزية.

المصرى اليوم

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