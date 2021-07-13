المديرة التنفيذية ليونيسف تتنحى بعد نحو 4 سنوات في المنصب

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قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (​يونيسف) تعتزم التنحي للتفرع لمسألة صحية أسرية.

وستبقى فور، وهي رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عام 2018 لإدارة يونيسف، في المنصب لحين إيجاد بديل لها.

ومنذ تأسيس المنظمة عام 1946 تعاقب على رئاسة يونيسف سبعة مديرين تنفيذيين كلهم أمريكيون.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إن جوتيريش وجه الشكر إلى فور على «قيادتها الملهمة ليونيسف وعلى عملها لتحسين حياة الأطفال في أنحاء العالم» مشيرا إلى الدور الحيوي الذي لعبته المنظمة في التصدي لجائحة كوفيد-19 على مستوى العالم.