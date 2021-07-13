وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة جوائز مسابقات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأقيم حفل توزيع الجوائز بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، بجوار مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد بهي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأعضاء لجان تحكيم الجوائز، وعدد كبير من الإعلاميين والكُتاب والصحفيين.

وأشادت وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور بالإجراءات التنظيمية وبالإقبال الذي وصفته بالكبير على مبادرة «ثقافتك كتابك» والتي تجاوزت مبيعاتها حتى اليوم أكثر من 100 ألف نسخة، مشيرة إلى أن إقامة المعرض تمثل الحرص على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، وأشادت بتنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، والتي سجلت حتى اليوم أكثر من 211 مليون زيارة، ووصل عدد زائريها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية أكثر من مليون ونصف المليون زائر، كما وصل عدد التذاكر التي تم حجزها إلكترونيا إلى قرابة الـ600 ألف تذكرة، كما بلغ عدد الجولات الافتراضية بها للمعرض لأكثر من 200 ألف جولة افتراضية، كما تجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بالجولات الافتراضية أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة.

فيما أكد الدكتور هيثم الحاج، نجاح دورة هذا العام من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وقال إن المتابعات الميدانية رصدت إشادات بالتنظيم الذي أتاح الوصول إلى الأجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجودة على المنصة أو الخرائط الإرشادية في أرجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الأجنحة لإرشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها.