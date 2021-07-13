أخبار عاجلة

طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية -
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة -
الحر يشتد والحرارة تلامس الـ 50 في حفر الباطن الأيام المقبلة -
بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع -
بعد الجرعة الثانية.. مفاجأة عن الأجسام المضادة لكورونا -
بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس -
دوره تدريبيه للأطباء بكفر الشيخ عن التخلص من السموم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

Print
وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة جوائز مسابقات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأقيم حفل توزيع الجوائز بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، بجوار مركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد بهي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأعضاء لجان تحكيم الجوائز، وعدد كبير من الإعلاميين والكُتاب والصحفيين.

وأشادت وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور بالإجراءات التنظيمية وبالإقبال الذي وصفته بالكبير على مبادرة «ثقافتك كتابك» والتي تجاوزت مبيعاتها حتى اليوم أكثر من 100 ألف نسخة، مشيرة إلى أن إقامة المعرض تمثل الحرص على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، وأشادت بتنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، والتي سجلت حتى اليوم أكثر من 211 مليون زيارة، ووصل عدد زائريها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية أكثر من مليون ونصف المليون زائر، كما وصل عدد التذاكر التي تم حجزها إلكترونيا إلى قرابة الـ600 ألف تذكرة، كما بلغ عدد الجولات الافتراضية بها للمعرض لأكثر من 200 ألف جولة افتراضية، كما تجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بالجولات الافتراضية أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة.

فيما أكد الدكتور هيثم الحاج، نجاح دورة هذا العام من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وقال إن المتابعات الميدانية رصدت إشادات بالتنظيم الذي أتاح الوصول إلى الأجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجودة على المنصة أو الخرائط الإرشادية في أرجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الأجنحة لإرشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي

مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف