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وزير خارجية النمسا: يجب على إثيوبيا ألا تلعب بالنار في أزمة سد النهضة ()

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وزير خارجية النمسا: يجب على إثيوبيا ألا تلعب بالنار في أزمة سد النهضة (فيديو) وزير خارجية النمسا: يجب على إثيوبيا ألا تلعب بالنار في أزمة سد النهضة ()

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قال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا إنه على تواصل مستمر مع سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وأضاف خلال لقاء مع مراسل برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأمر معقد ويجب على إثيوبيا ألا تلعب بالنار.

وتابع وزير خارجية النمسا أن نهر النيل مسألة حياة وجودية وهو ليس ملكًا لدولة معينة ولا يمكن لدولة أن تتحكم في تدفق نهر النيل.

وأوضح أن هناك قواعد دولية حاكمة ولا يمكن لإثيوبيا أن تتحكم بمفردها في نهر النيل وأن الخلافات بسبب السد قد تقود لما لا يحمد عقباه.

وأكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة لما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أحادية في أزمة السد.

المصرى اليوم

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