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النصر يواصل تحضيراته في بلغاريا.. وعبد الغني والعبيد يلتحقان بالبعثة

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النصر يواصل تحضيراته في بلغاريا.. وعبد الغني والعبيد يلتحقان بالبعثة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر ,اليوم الثلاثاء ,تدريباته في ثالث أيام المعسكر الإعدادي المقام حالياً في بلغاريا تحضيراً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022 م.

أجرى المدرب البرازيلي مانو مينيز تدريبات لياقية مكثفة في الفترة الصباحية، ثم قسم اللاعبين لمجموعتين، تبعها تدريبات لياقية مكثفة وجري متواصل بسرعات مختلفة، قبل أن يختتم الحصة بتمارين تكتيكية من لمسة واحدة.

وقد غاب الثلاثي المغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي بيتروس، وعبدالله مادو، عن الحصة التدريبية الصباحية التي أجراها الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، الثلاثاء، بسبب إجرائهم للكشوفات الطبية المعتادة.

وفي الفترة المسائية أجرى الفريق الحصة التدريبية المسائية في صالة الحديد، بحضور جميع اللاعبين.

وفي سياق متصل أعلن النصر عن وصول حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم، وعبد الرحمن العبيد، الظهير الأيسر إلى مقر إقامة بعثة الفريق في بلغاريا.

وكان عبد الغني قد تخلف عن السفر مع بعثة فريق النصر التي وصلت بلغاريا السبت، وأوضحت إدارة النادي حينها أن السبب هو الاطمئنان على عدم إصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد.

النصر يواصل تحضيراته في بلغاريا.. وعبد الغني والعبيد يلتحقان بالبعثة

النصر يواصل تحضيراته في بلغاريا.. وعبد الغني والعبيد يلتحقان بالبعثة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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