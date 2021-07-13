بحضور وزير الرياضة والمتأهلين..اللجنة الأولمبية تستعرض تفاصيل أولمبياد طوكيو قبل المغادرة

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عقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مؤتمرًا صحفيًّا مساء اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونوكي ماساكي سفير اليابان بمصر، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وتم خلال المؤتمر الكشف عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أوليمبياد طوكيو وتم استعراض ما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

حضر المؤتمر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وعدد من اللاعبين المتأهلين لأوليمبياد طوكيو والفنان تامر حسني الذي حرص على حضور المؤتمر الصحفي ومؤازرة البعثة المصرية المشاركة في أوليمبياد طوكيو وتقديم تصميم وتنفيذ للزي الرسمي للبعثة المصرية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وكلمة الافتتاح والترحيب بالحضور ثم كلمة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والذي رحب بالحضور مؤكدا أن التجهيز لأوليمبياد طوكيو كان الأصعب في تاريخ استعدادات مصر للدورات الأوليمبية بسبب تأجيل الأوليمبياد من عام 2020 لعام 2021 بسبب توابع فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في العالم والذي تسبب في زيادة مدة فترة الاستعدادات للأوليمبياد من أربع سنوات إلى خمس سنوات.