بحضور وزير الرياضة والمتأهلين..اللجنة الأولمبية تستعرض تفاصيل أولمبياد طوكيو قبل المغادرة

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عقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مؤتمرًا صحفيًّا مساء اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونوكي ماساكي سفير اليابان بمصر، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وتم خلال المؤتمر الكشف عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أوليمبياد طوكيو وتم استعراض ما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.
حضر المؤتمر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وعدد من اللاعبين المتأهلين لأوليمبياد طوكيو والفنان تامر حسني الذي حرص على حضور المؤتمر الصحفي ومؤازرة البعثة المصرية المشاركة في أوليمبياد طوكيو وتقديم تصميم وتنفيذ للزي الرسمي للبعثة المصرية.
بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وكلمة الافتتاح والترحيب بالحضور ثم كلمة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والذي رحب بالحضور مؤكدا أن التجهيز لأوليمبياد طوكيو كان الأصعب في تاريخ استعدادات مصر للدورات الأوليمبية بسبب تأجيل الأوليمبياد من عام 2020 لعام 2021 بسبب توابع فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في العالم والذي تسبب في زيادة مدة فترة الاستعدادات للأوليمبياد من أربع سنوات إلى خمس سنوات.