الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بالمباريات الودية

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طلب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، من جهازه الادارى الاتفاق على 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الجارية، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا العام.

وجاء طلب المدير الفني للفريق السكندري من أجل تجهيز العناصر الشابة وإكسابهم حساسية المباريات قبل الدفع بهم في الفترة المقبلة والتي تشهد غيابات عديدة في صفوف زعيم الثغر.

قرر العميد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندرى، تصعيد 5 لاعبين من فريق الأمل للفريق الأول؛ لتعويض الغيابات التي يعانى منها الفريق مؤخرا والتي وصلت لـ13 لاعبا في آخر مباريات زعيم الثغر.