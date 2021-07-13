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تقدم التعازي للعراق في ضحايا حريق المستشفى في ذي قار

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روسيا تقدم التعازي للعراق في ضحايا حريق المستشفى في ذي قار تقدم التعازي للعراق في ضحايا حريق المستشفى في ذي قار

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قدمت وزارة الخارجية الروسية التعازي للعراق بضحايا الحريق في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «نعبر عن تعازينا العميقة لقيادة وشعب العراق الصديق. ونقدم كلمات الدعم والمواساة الحقيقية لذوي الضحايا، ونتمنى الشفاء السريع للمصابين».

يذكر أن الحريق في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية يوم الاثنين 12 يوليو أسفر عن مصرع عشرات الأشخاص.

وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والمسؤولين على خلفية الحريق، وأصدر عددا من القرارات، منها البدء بتحقيق حكومي في أسباب الحادث وإعلان الحداد الرسمي على أرواح الضحايا.

المصرى اليوم

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