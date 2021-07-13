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علقت الإعلامية عزة مصطفى على واقعة صفع كمسري قطر منوف لراكب أمام طفلته، قائلة «هذه ليست خناقة طبيعية وأطرافها كتير».

وقالت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الراكب مضى به القطار إلى المحطة بعد التي كان يقصدها ولم يتمكن من النزول، في حين أنه لا يملك ما يسدده عن باقي المحطات التي ذهب إليها بالخطأ.

وأضافت، نحن أمام مشكلة إنسانية نفسية، مضيفة «والكمساري سوف يحصل على عقابه، ولكن ضرب الراجل وإهانته من الكمساري أمام كل الركاب في عربة القطار وأمام بنته الطفلة، مسألة كارثية على المستوى النفسي».

وأردفت الإعلامية عزة مصطفى «أرجوكم مين هيجيب للطفلة حقها وحق أبوها ومن سيرد لها اعتبارها الإنساني، لا أناشد جهة بعينها سيظل هذا المشهد داخل عقل الطفلة ونفسها طوال حياتها».

الرجل بعث له الله من يستره، ويدفع عنه ما عليه، موجهة كلامها للكمساري قائلة «لو أنت إنسان طبيعي والراكب محتاج منك 10 جنيهات ودفعتها كان هيتحسبلك صدقة في حياتك».

واختتمت المفروض الطفلة يتم سؤالها ماذا تريدي أن يتم فعله كي لا تشعري أن والدك تم إهانته أمامك، وربما تطلب أن يضرب والدها الكمساري كما صفعه وحينها تشعر البنت بأنه والدها رُد له اعتباره.