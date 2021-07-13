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«صعب نشيل أنبوبة الأكسجين».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

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«صعب نشيل أنبوبة الأكسجين».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز «صعب نشيل أنبوبة الأكسجين».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

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كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» التابعة لوزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قائلاً: «الفنانة الكبيرة مازالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها».

وأضاف النادي، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «سي بي سي»، أن الفنانة دلال عبدالعزيز لم تتماثل للشفاء بعد، وتعاني من متلازمة مابعد كورونا حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية، لافتاً إلى أنه بدون القناع أو ماسك الأكسجين يكون هناك صعوبة في التنفس.

وعن إمكان نسبة الشفاء، قال النادي إن الأمل موجود وهناك دعم طبي ومن الممكن سحب الأجهزة تدريجياً حال التحسن.

المصرى اليوم

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