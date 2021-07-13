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مصرع شخص وإصابة 11 فى تصادم سيارتين بميكروباص على طريق مطروح الدولي

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مصرع شخص وإصابة 11 فى تصادم سيارتين بميكروباص على طريق مطروح الدولي مصرع شخص وإصابة 11 فى تصادم سيارتين بميكروباص على طريق مطروح الدولي

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لقى شخص مصرعه واصيب 11 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأخرى ميكروباص على طريق مطروح الدولي.

وتوفي على إثر الحادث عيد فوزي عبدالخير خضر على 35سنه من الدخيله محافظة الإسكندرية.

بينما دخل مستشفي مطروح العام إثر الحادث الذي وقع بمنطقة سيدى حنيش بالكيلو ٤٠ طريق مطروح الإسكندرية كل من

- أحمد محمد محمود السن 32 من الإسكندرية، ويعاني من كدمات وسحاجات بالجسم والوجه.

- امام محمد امام السن 37، من الاسكندريه والتشخيص كسر بالقدم اليسرى كدمات وسحاجات بالجسم والوجه.

- شيماء محمد ابراهيم السن 25 من الإسكندريه والتشخيص كدمات وسحاجات بالجسم والوجه.

- آيه حسين عبدالعال السن 27 من الإسكندريه وتعاني من جرح قطعي بالوجه طوله حوالي 2 سم وكدمات وسحاجات بالجسم والوجه.

- رانيا محمد ابراهيم 29سنه من الإسكندريه وتعاني من جرح قطعي بالوجه طوله حوالي 2 سم كدمات وسحاجات بالجسم والوجه.

- يسري عمر فتحي 30 سنه من الإسكندريه ويعاني من كدمات وسحاجات بالجسم والوجه.

- محمود عصمت احمد شعبان 30 سنة من الإسكندريه ويعاني من اشتباه كسر بالأنف مع نزيف وكدمات وسحجات بالجسم والوجه.

- اسلام عبدالسلام اسماعيل 22 سنة ويعاني من اشتباه ارتجاج بالمخ والحاله العامه سيئه.

- مهاب احمد إبراهيم 18 سنة من الإسكندريه يعاني من اشتباه نزيف بالمخ والحاله العامه سيئه.

- محمد حسني محمد 30سنه من الإسكندريه ويعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسرى كدمات وسحجات بالجسم والوجه.

- طه شوفي أحمد، من مطروح، يعاني من كسر مضاعف باليد اليمني وكسر بالقدم اليمني كدمات وسحجات بالجسم والوجه.

المصرى اليوم

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