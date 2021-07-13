مفاجأة للبعثة المصرية الرسمية المشاركة في الأولمبياد

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كشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن مفاجاة الزي الرياضي والرسمي الخاص بالبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

ويشهد المؤتمر الصحفي المنعقد بقاعة أدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة الكشف عن ما تم انجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 الكشف عن الزي الذي تم اعتماده للبعثة الرسمية المصرية.

وشهد المؤتمر حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونوكي ماساكي سفير اليابان بمصر وحضور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو.