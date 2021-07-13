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كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة عن رصد ادارة التفتيش والرقابة بالوزارة اول مخالفة للجنة الموقتة المكلفة بتسيير اعمال نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد قيام اللجنة ببيع عدد من المحلات بصور النادي لاحد البنوك التي يتولي راستها محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة هو ما يتنافي مع اللوائح والقوانين بسبب تضارب المصالح فضلا عن تردد انباء عن تاجير المحلات بالامر المباشر بما يخالف اللائحة والقانون ايضاً.

وقال المصدر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشوف صبحي تلقي شكوي بخصوص هذا الامر من اعضاء بارزين بالجمعية العمومية للنادي الذين طالبوا بالتدخل خصوصا وأن هذا البنك سبق وتعاقد على ٣ محلات اخرين بجوار بوابة سنفكس في عهد المجلس الشرعي للنادي برئاسة مرتضي منصور الصادر بحقه قرار بالايقاف والاستبعاد من الوزير.

وأكد المصدر ان الوزير يتابع هذا الملف بنفسه خصوصا بعدما تيقن من الواقعة وقيام البنك ببدء العمل في المحلات الجديدة بشارع جامعة الدول العربية.