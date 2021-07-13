مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، سبب عدم تحسن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز رغم التماثل للشفاء من فيروس كورونا.

وقال مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن المضاعفات الكبيرة التي تحدث بعد كورونا موجودة ولكنها ليست كبيرة، موضحًا أن هناك 25 عرضًا قد يحدث بعد كورونا منها أسباب نفسية وعصبية، وهناك مضاعفات تحدث في الجهاز التنفسي مثل التلفيات التي تحدث في الرئة.

ولفت إلى أن مضاعفات كورونا قد تمتد وتترك صعوبة في التنفس والحركة، رغم التماثل للشفاء من الفيروس، وعلاج هذه المضاعفات قد يحتاج إلى وقت طويل، وهذا يرجع لعدة أسباب منها قوة الإصابة أو قوة الجهاز المناعي أو أي مشاكل صحية للمصاب.