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محافظ الأقصر عن تشغيل تجريبي لمعديتين: نقلة نوعية للنقل النهري

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شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مراسم التشغيل التجريبي للمعديتين النهريتين الجديدتين «الأقصر 1 والأقصر 2» من أمام المرسى الجديد لمعدية الأهالي بالبر الشرقي مؤقتًا، واللتان تمثلان إضافة نوعية لحركة النقل النهري.

تشغيل المعديات الجديدة فى الاقصر

وبحسب بيان، حضر الاحتفالية المهندس السيد عبدالحميد عسكر رئيس مجلس إدارة شركة القناة للترسانة النيلية التابعة لهيئة قناة السويس، والعميد د. م مصطفى الأفندى من القوات البحرية، والمهندس محمد فاضل رئيس الترسانة النيلية ومدير الإنتاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تشغيل المعديات الجديدة فى الاقصر

وقال المهندس محمد فاضل، إن كل معدية تتكون من طابقين بطول 24 متراً لكل معدية وتتسع الواحدة منهما لـ 250 فرداً وتم تصميمها على أحدث الطرز الحديثة حيث تحتوي كل معدية على 2 محرك مولد كهربائي، وتم تزويدها بأنظمة اضاءة حديثة ووسائل الحماية والأمان من أجهزة إطفاء وأنظمة الانذار و300 بدلة نجاة و80 طوق نجاة لكل وحدة، كما تضم كل معدية غرفة قيادة معزولة مكيفة ومناضد واسطح من الرخام و«بوفيه» وروعي في تصميمها الهوية البصرية الجديدة للأقصر.

تشغيل المعديات الجديدة فى الاقصر
تشغيل المعديات الجديدة فى الاقصر

من جانبه توجه محافظ الأقصر، بالشكر لجهود الترسانة النيلية، وهيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، ولقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، على ما يقدمونه من دعم ومساعدة فنية لمحافظة الأقصر في مجال الملاحة النهرية.

المصرى اليوم

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