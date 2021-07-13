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فيسكوف التشيكي يحصل على خدمات ثلاثي الأهلي

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نجح فريق فيسكوف التشيكي في الحصول على خدمات ثلاثي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي مصطفى فوزي ومحمد حسام «ميدو» ومحمد أحمد «بيسو»، على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

ويخوض فريق فيسكوف منافسات الدرجة الثانية بالتشيك ويسعى إلى تطوير قوامه الأساسي لبلوغ الدرجة الاولى خلال الموسم المقبل.

ووافق مجلس إدارة الأهلي على إعارة ثلاثي الشباب لزيادة الاحتكاك والمنافسة الأوروبية واكتساب خبرات المشاركة مع الفريق الأول فضلاً عن الحصول على مقابل مادي مميز.

ويأتي احتراف ثلاثي الأهلي ضمن الخطة المتفق عليها بين النادي الأهلي والتشيكى ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين والتي تهدف إلى تسويق عدد من اللاعبين في أوروبا.

ثلاثي الأهلي المحترف

المصرى اليوم

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