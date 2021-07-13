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أستاذ موارد مائية: الظروف الطبيعية لإثيوبيا التي لا تسمح بتخزين المياه

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أستاذ موارد مائية: الظروف الطبيعية لإثيوبيا التي لا تسمح بتخزين المياه أستاذ موارد مائية: الظروف الطبيعية لإثيوبيا التي لا تسمح بتخزين المياه

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية لم يأت بجديد عن التصريحات الإثيوبية التي تحدثت عن رغبتها في العودة للمفاوضات وتتعامل كأن جلسة مجلس الأمن لم تكن.

وأضاف شراقي، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم مرحلة من مراحل التفاوض هي مرحلة الملء الثاني وإثيوبيا تحاول إعادة المفاوضات وفق خطة الاتحاد الإفريقي.

وتابع: «إثيوبيا تردد كلاما خطيرا عن حصة المياه والاستخدام، وبالأمس تحدث وزير الري عن تخزين مياه لأول مرة بعد أن كان الحديث عن توليد الكهرباء فقط وهو ما يعيد فكرة بيع المياه التي أثيرت من قبل».

وأوضح: «لن يتحقق هدف تخزين المياه بسبب الظروف الطبيعية التي لا تسمح بالتخزين وعدم وجود أراض تصلح للزراعة بالري»، مشيرا إلى عدم وجود طريق آخر للمياه سوى نزولها إلى السودان وبعد ذلك ، وهناك استحالة لتغيير مجرى النهر أو صب الحصة الإثيوبية في أي بحر.

وأكد أن الملء الثاني بدأ بالفعل مع بداية يوليو وأمام إثيوبيا أسبوع أو 10 أيام لتخزين المياه وفقًا لعلو جسم السد، وبعد ذلك ستتخطى المياه جسم السد نفسه، ولن يستطيعوا حجز أي كمية مياه أخرى سوى 2 أو 3 مليارات متر مكعب فقط، تم حجز مليار بالفعل منها.

المصرى اليوم

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